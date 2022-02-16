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Визначився другий півфіналіст олімпійського хокейного турніру

Сьогодні 10:06 185 0
Збірна Данії поступилася ОКР
Визначився другий півфіналіст олімпійського хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна ОКР переграла Данію.

Матч завершився з рахунком 3:1. То ж збірна ОКР стала другим півфіналістом турніру.

Раніше збірна США сенсаційно програла Словаччині у чвертьфіналі олімпійського хокейного турніру

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал
16 лютого 

ОКР - Данія 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайба: 1:0 - 13:01 Шипачов, 1:1 - 22:57 Нільсен, 2:1 - 34:36 Нєстєров, 3:1 - 55:45 Войнов

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