Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 16 лютого. LIVE
Сьогодні 06:17 957
Американець Голл виграв золоту медаль у слоупстайлі
Сьогодні 05:19 120
Манчестер Сіті із Зінченком декласував Спортінг, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 995
Відео дня. Фантастичний стрибок 23-річного Окіпнюка на Олімпіаді в Пекіні
Вчора 17:40 7872 2
Провал українських біатлоністів і норвезьке прокляття для країни без прапора: підсумки Олімпіади за 15 лютого
Вчора 17:20 6750 1
Німецькі бобслеїсти тріумфували у двійці на Олімпіаді-2022
Вчора 16:45 336
Українська фігуристка Шаботова не кваліфікувалася до довільної програми
Вчора 16:33 626
Окіпнюк подолав кваліфікацію лижної акробатики
Вчора 14:19 1101
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики
Вчора 13:39 38514 1
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Вчора 13:25 9735
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022

Сьогодні 05:28 112490 0
Змагання відбуваються із 2 по 20 лютого 2022 року
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
#медальний залік, #Олімпіада, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні з 2 по 20 лютого відбуваються XXIV зимові Олімпійські ігри-2022. 

На них проводитися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.

Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах:

  1. Біатлон.
  2. Бобслей.
  3. Гірськолижний спорт.
  4. Лижне двоборство.
  5. Лижні перегони.
  6. Санний спорт.
  7. Скелетон.
  8. Сноубординг.
  9. Стрибки на лижах з трампліна.
  10. Фігурне катання.
  11. Фрістайл.
  12. Шорт-трек.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан:

  • Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових)
  • Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових)
  • Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових)

Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце  у загальному медальному заліку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 37527
Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце 9286 1
Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся - МОК Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся - МОК 19575 1
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики 38514 1
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва 9735
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 57577
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 22130
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15681
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36181
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2630
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2292 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5723