Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022

Змагання відбуваються із 2 по 20 лютого 2022 року

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні з 2 по 20 лютого відбуваються XXIV зимові Олімпійські ігри-2022.

На них проводитися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.

Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах:

Біатлон. Бобслей. Гірськолижний спорт. Лижне двоборство. Лижні перегони. Санний спорт. Скелетон. Сноубординг. Стрибки на лижах з трампліна. Фігурне катання. Фрістайл. Шорт-трек.

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан:

Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових)

Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових)

Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових)

Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце у загальному медальному заліку.