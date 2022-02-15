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Прямі трансляції

Котовський: Пропущенні тренування вплинули на мій виступ

Сьогодні 17:33 138 0
Українець прокоментував свій виступ у кваліфікації Олімпіади
Котовський: Пропущенні тренування вплинули на мій виступ
#Олімпіада-2022, #Дмитро Котовський

Джерело - Суспільне Спорт.

Український фристайліст Дмитро Котовський, який не подолав кваліфікацію лижної акробатики змагань на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, не очікував такого мандражу на старті.

Про це заявив спортсмен.

"Те, що довелося пропустити тренування, дало знати про себе. Але я вважаю, що все одно міг зробити кращі стрибки. Я не очікував такого мандражу на старті, тому що до того, як під'їхав, був спокійний. Міг себе стримувати думками, але потім дуже важко це далося.

Я б не сказав, що сильно було важко [після пропуску командних змагань]. Для мене все, що не робиться, те на краще. Якщо так трапилось, значить, так і повинно бути. Але коли я почав дивитися пряму трансляцію, стало прикро дуже, тому що ми реально були претендентами на медаль. Якби ми не пропустили всі ці змагання та тренування, можливо, виступи були б на даний момент кращими, ніж те, що маємо", - заявив Котовський.

Нагадаємо, що до фіналу лижної акробатики вийшли українці Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк. Фінал відбудеться завтра, 16 лютого. Початок о 13:00. 

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