Окіпнюк: Тренер сказав ризикувати зараз або ніколи

Український фристайліст Олександр Окіпнюк провів лише два тренування перед виступом у першій кваліфікації змагань на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Для мене це перша Олімпіада. Я тільки вийшов з карантину в Пекіні буквально перед сьогоднішнім стартом. Однак перед другим стрибком наш тренер Енвер Аблаєв сказав: "Треба ризикувати! Зараз, або ніколи!". Тому виконали такий складний стрибок. Радий, що вдалося вийти в фінал.Я провів лише два тренування у Пекіні.

Цей стрибок виконав увосьме. Він ще дещо недоопрацьований, але все склалося добре. Треба працювати над приземленням. На карантині було дуже важко, але допомога Всевишнього та підтримка близьких, рідних додали сил. Для кожного спортсмена виступ на Олімпійських іграх - це мрія. Радий, що я її зміг здійснити.

У нас фантастична команда! До останнього відчував підтримку Олександра Абраменка та Дмитра Котовського, наших дівчат збірної, представників Олімпійської місії України, журналістів на стадіоні, які незважаючи на такий холод, підтримували мене та чекали на мій виступ. Дуже дякую усім!", - зазначив Окіпнюк.