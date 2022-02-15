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Норвезькі біатлоністи виграли естафету, збірна України фінішувала 9-ю

Сьогодні 09:54 522 0
Українці з чотирма колами штрафу фінішували з результатом 3:41.3
Норвезькі біатлоністи виграли естафету, збірна України фінішувала 9-ю
#Антон Дудченко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії з біатлону завоювала золоті медалі у чоловічій естафеті 4х7,5 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Срібним призером змагань стала збірна Франції, бронзовим - збірна ОКР.

В естафеті збірна України виступала у складі (по етапах): Богдан Цимбал - Артем Прима - Антон Дудченко - Дмитро Підручний. Цимбал чудово відпрацював на вогневих рубежах, але на останнє коло не вистачило сил. Прима та Дудченко настріляли по колу штрафу. Підручний отримав естафету 11-им. На останньому вогневому рубежі Дмитро настріляв два кола штрафу і фінішував 9-им.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон
Естафета 4х7,5 км
Чоловіки
15 лютого
1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2
2. Франція (0+9) +27,4
3. ОКР (2+6) +45,3
4. Німеччина (1+9) +1 :04,3
5. Швеція (1+13) +1:49,4
6. Канада (2+9) +1:56,3
...
9. Україна (4+12) +3:41,3
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