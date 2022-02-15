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Два латвійські хокеїсти оголосили про завершення кар'єри в збірній після поразки від Данії

Сьогодні 09:48 148 0
Даугавіньш не Дарзіньш будуть виступати у збірній Латвії
Два латвійські хокеїсти оголосили про завершення кар'єри в збірній після поразки від Данії
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Нападники збірної Латвії Каспарс Даугавіньш і Лауріс Дарзіньш оголосили про завершення кар'єри в національній команді після поразки від Данії (2:3) на Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє журналіст Ульвіс Броже.

Зазначимо, що Дарзіньш став автором дубля у ворота данців.

Збірна Данії стане суперником команди ОКР у 1/4 фіналу олімпійського хокейного турніру. 

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