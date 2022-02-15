Два латвійські хокеїсти оголосили про завершення кар'єри в збірній після поразки від Данії

Даугавіньш не Дарзіньш будуть виступати у збірній Латвії

Джерело - Чемпіон.

Нападники збірної Латвії Каспарс Даугавіньш і Лауріс Дарзіньш оголосили про завершення кар'єри в національній команді після поразки від Данії (2:3) на Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє журналіст Ульвіс Броже.

Lauris Dārziņš un Kaspars Daugaviņš paziņojuši par atvadām no Latvjas izlases, no Pekinas raksta @bergs_maris — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) February 15, 2022

Зазначимо, що Дарзіньш став автором дубля у ворота данців.

Збірна Данії стане суперником команди ОКР у 1/4 фіналу олімпійського хокейного турніру.