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Збірна Данії здолала Латвію та вийшла до чвертьфіналу олімпійського хокейного турніру

Сьогодні 08:32 208 0
Лаурідсен закинув переможну шайбу у матчі
Збірна Данії здолала Латвію та вийшла до чвертьфіналу олімпійського хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Данії здолала Латвію.

Матч завершився з рахунком 3:2. Збірна Данії вийшла до чвертьфіналу і 16 лютого зіграє з ОКР.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Кваліфікація плей-оф
15 лютого 

Данія - Латвія 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайба: 1:0 - 12:02 Поульсен, 1:1 - 16:23 Дарзіньш, 1:2 - 22:33 Дарзіньш, 2:2 - 36:57 Якобсен, 3:2 - 41:45 Лаурідсен

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