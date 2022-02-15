Збірна Данії здолала Латвію та вийшла до чвертьфіналу олімпійського хокейного турніру

Джерело - Чемпіон.
У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Данії здолала Латвію.
Матч завершився з рахунком 3:2. Збірна Данії вийшла до чвертьфіналу і 16 лютого зіграє з ОКР.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Кваліфікація плей-оф
15 лютого
Данія - Латвія 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Шайба: 1:0 - 12:02 Поульсен, 1:1 - 16:23 Дарзіньш, 1:2 - 22:33 Дарзіньш, 2:2 - 36:57 Якобсен, 3:2 - 41:45 Лаурідсен