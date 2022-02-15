Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 15 лютого. LIVE
Сьогодні 08:13 1517
Зутер стала олімпійською чемпіонкою у швидкісному спуску
Сьогодні 07:03 196
Гремо виграла золоту медаль у слоупстайлі
Сьогодні 05:34 292
Гассер стала олімпійською чемпіонкою у біг-ейрі
Сьогодні 05:20 215
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Вчора 19:25 1138
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Вчора 15:25 3249
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Вчора 14:18 409
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 13:43 2316
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 13:38 108136 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Вчора 13:02 1579
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Підручний продемонстрував fair play під час гонки Олімпіади-2022

Сьогодні 06:48 372 0
Український біатлоніст віддав свою палицю супернику
Підручний продемонстрував fair play під час гонки Олімпіади-2022
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Дмитро Підручний у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні випадково зламав палицю німця Йоханнеса Кюна, проте одразу ж віддав йому свою, після чого сам пробіг кілька сотень метрів з однією палицею.

Про це заявив наставник збірної України Юрай Санітра.

"Дмитро Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею.

Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - зазначив Санітра.

Раніше у гонці переслідування Підручний фінішував 13-м, Прима - 18-м, Дудченко - 23-м.

Нагадаємо, Підручний та Прима кваліфікувались в мас-старт Олімпіади-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
МОК не буде проводити церемонію нагородження за участі Валієвої МОК не буде проводити церемонію нагородження за участі Валієвої 7676 1
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 106341
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191711
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 108136 2
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 53145
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 35879 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3890
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 35879 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2261 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4913
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15616
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2915 1