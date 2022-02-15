Джерело - Суспільне Спорт.
Український біатлоніст Дмитро Підручний у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні випадково зламав палицю німця Йоханнеса Кюна, проте одразу ж віддав йому свою, після чого сам пробіг кілька сотень метрів з однією палицею.
Про це заявив наставник збірної України Юрай Санітра.
"Дмитро Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею.
Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - зазначив Санітра.
Раніше у гонці переслідування Підручний фінішував 13-м, Прима - 18-м, Дудченко - 23-м.
Нагадаємо, Підручний та Прима кваліфікувались в мас-старт Олімпіади-2022.