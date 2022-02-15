Український біатлоніст Дмитро Підручний у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні випадково зламав палицю німця Йоханнеса Кюна, проте одразу ж віддав йому свою, після чого сам пробіг кілька сотень метрів з однією палицею.

Про це заявив наставник збірної України Юрай Санітра.

"Дмитро Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею.

Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - зазначив Санітра.