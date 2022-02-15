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Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022

Сьогодні 05:14 105721 0
Змагання відбуваються із 2 по 20 лютого 2022 року
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
#медальний залік, #Олімпіада, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні з 2 по 20 лютого відбуваються XXIV зимові Олімпійські ігри-2022. 

На них проводитися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.

Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах:

  1. Біатлон.
  2. Бобслей.
  3. Гірськолижний спорт.
  4. Лижне двоборство.
  5. Лижні перегони.
  6. Санний спорт.
  7. Скелетон.
  8. Сноубординг.
  9. Стрибки на лижах з трампліна.
  10. Фігурне катання.
  11. Фрістайл.
  12. Шорт-трек.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан:

  • Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових)
  • Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових)
  • Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових)

Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце  у загальному медальному заліку.

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