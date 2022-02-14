Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого

Джерело - Чемпіон.
На 14 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні було заплановано розіграти 5 комплектів медалей, але фінал у жіночому фристайлі (слоупстайл) було перенесено на 15 наступний день. Втрутились погодні умови.
- Першими олімпійськими чемпіонами 10 змагального дня зі світовим рекордом стали фігуристи з Франції. У танцях на льоду тріумфували Габріела Пападакіс і Гійом Сізерон (Франція). Срібну медаль завоювали представники ОКР Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов, бронзову – американці Медісон Габбел і Закарі Донохью.
Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли останнє, двадцяте місце.
- Як уже писалося вище, фристайлистки не вийшли на трасу в програмі слоупстайлу. Через негоду фінал було перенесено на 15 лютого.
- Американка Кейлі Гамфріс стала першою в історії олімпійською чемпіонкою з монобобу. Її співвітчизниця Елана Маєрс здобула "срібло", третій час показала канадка Крістін де Брюін, у неї – бронза.
Лідія Гунько, програвши чемпіонці майже 10 секунд, фінішувала останньою, двадцятою.
- Господарка Олімпіади - Сюй Ментао стала чемпіонкою в акробатичному фристайлі. Чемпіонка 2018 року – білоруска Анна Гуськова виборола срібну медаль, бронза дісталась американці Меган Нік. Українка Ольга Полюк не потрапила до фіналу, посівши лише 22 місце.
- У командних змаганнях зі стрибків з трампліна перемогу здобула збірна Австрії, словенці показали другий результат, німці – треті. Менше одного балу бронзовим призерам програла команда Норвегії.
Також у Пекіні триває чоловічий хокейний турнір. Розклад і результати -ТУТ.
Збірна Норвегії очолює загальний медальний залік. В активі норвезьців – 9 золотих, 5 срібних і 7 бронзових медалей.
15 лютого на Олімпіаді буде розіграно 8 комплектів нагород.