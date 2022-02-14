Стартер чоловічої збірної України з біатлону в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні Богдан Цимбал добре почувається у контактній боротьбі.

Про це заявив наставник збірної Юрай Санітра.

"У такому складі у цьому сезоні не бігли естафети, але знаю спортсменів і виходжу з ситуації, яка нас завтра чекає: буде холодно. Дмитро знає, як почекати на свій останній етап, він знаходиться в хорошій формі. І там нема різниці, чи буде Прима бігти останній, чи Підручний.

Цимбал добре пробіг перший етап в Антгольці на Кубку світу, має трохи досвіду, думаю, що в контакті він може триматися і боротися. І буде дуже важливо, як впорається зі стрільбою. Щоб закривав з п'яти-шести пострілів, щоб міг втримати контакт до другого етапу", - сказав Санітра.