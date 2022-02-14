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Санітра: Буде дуже важливо, щоб Цимбал впорався зі стрільбою

Сьогодні 15:33 141 0
Фахівець пояснив вибір складу та розстановки на естафету
Санітра: Буде дуже важливо, щоб Цимбал впорався зі стрільбою
#Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Юрай Санітра, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Стартер чоловічої збірної України з біатлону в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні Богдан Цимбал добре почувається у контактній боротьбі.

Про це заявив наставник збірної Юрай Санітра.

"У такому складі у цьому сезоні не бігли естафети, але знаю спортсменів і виходжу з ситуації, яка нас завтра чекає: буде холодно. Дмитро знає, як почекати на свій останній етап, він знаходиться в хорошій формі. І там нема різниці, чи буде Прима бігти останній, чи Підручний.

Цимбал добре пробіг перший етап в Антгольці на Кубку світу, має трохи досвіду, думаю, що в контакті він може триматися і боротися. І буде дуже важливо, як впорається зі стрільбою. Щоб закривав з п'яти-шести пострілів, щоб міг втримати контакт до другого етапу", - сказав Санітра.

Раніше збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022.

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