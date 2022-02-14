Дюамель - про рішення МОК щодо нагородження фігуристів

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання з Канади Меган Дюамель пропонує провести церемонію нагородження за підсумками командного турніру з фігурного катання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні без збірної ОКР.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я вступлюся, навіть якщо буду одна, і вимагаю провести церемонію нагородження для спортсменів із США та Японії. ISU, МОК, не карайте їх. Дозвольте їм насолодитись моментом", - зазначила Дюамель.

I will stand up, even if I’m standing alone, to demand a team medal ceremony for the athletes from the USA and Japan. @ISU_Figure @iocmedia Do not punish them for this. Let them have their moment. https://t.co/5HdUROh6Gg — Meagan Duhamel (@mhjd_85) February 14, 2022

Раніше стало відомо, що МОК скасував церемонію нагородження фігуристів за підсумками командного турніру, де фігуристи ОКР здобули золоті медалі.

14 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції МОК, ВАДА та ISU у справі Валієвої, яка допущена до участі в жіночому одиночному турнірі Олімпіади-2022.