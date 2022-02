Олімпійська чемпіонка з фігурного катання з Канади Меган Дюамель пропонує провести церемонію нагородження за підсумками командного турніру з фігурного катання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні без збірної ОКР.

Про це заявила сама спортсменка.

I will stand up, even if I’m standing alone, to demand a team medal ceremony for the athletes from the USA and Japan. @ISU_Figure @iocmedia Do not punish them for this. Let them have their moment. https://t.co/5HdUROh6Gg