Джерело - Reuters.
Керівник антидопінгової служби США (USADA) Тревіс Тайгарт не задоволений рішенням спортивного арбітражного суду (CAS) допустити 15-річну фігуристку Камілу Валієву, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, до особистого турніру Олімпіади-2022.
Про це заявив функціонер.
"На жаль, у будь-якому разі вже шості Олімпійські ігри поспіль Росія захоплює змагання та краде медаль у чистих спортсменів та публіки.
Ця молода спортсменка була жахливо підведена російськими та глобальною антидопінговою системою, яка несправедливо вкинула її в цей хаос", - заявив Тайгарт.
Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.