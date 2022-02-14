Керівник антидопінгової служби США (USADA) Тревіс Тайгарт не задоволений рішенням спортивного арбітражного суду (CAS) допустити 15-річну фігуристку Камілу Валієву, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, до особистого турніру Олімпіади-2022.

Про це заявив функціонер.

"На жаль, у будь-якому разі вже шості Олімпійські ігри поспіль Росія захоплює змагання та краде медаль у чистих спортсменів та публіки.

Ця молода спортсменка була жахливо підведена російськими та глобальною антидопінговою системою, яка несправедливо вкинула її в цей хаос", - заявив Тайгарт.