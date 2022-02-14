Ольга посіла 22-е місце на змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Українська фристайлістка Ольга Полюк не потрапила до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

За підсумками першої кваліфікації до фіналу вийшли 6 найкращих спортсменок. У другій кваліфікації добиралися ще шість спортсменок. Українка у другій кваліфікації посіла 16-е місце і не змогла вийти до фіналу.

То ж загалом Полюк посіла 22-е місце на цих змаганнях. 12-ка найкращих спортсменок продовжить свій виступ у фіналі змагань, який відбудеться сьогодні, 14 лютого. Початок о 13:00.

Нагадаємо, що інша українка Анастасія Новосад не змогла стартувати у кваліфікації через коронавірус.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл

Лижня акробатика

Жінки

Кваліфікація, 14 лютого