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Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики

Сьогодні 10:18 207 0
Ольга посіла 22-е місце на змаганнях
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022, #Ольга Полюк

Джерело - Чемпіон.

Українська фристайлістка Ольга Полюк не потрапила до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

За підсумками першої кваліфікації до фіналу вийшли 6 найкращих спортсменок. У другій кваліфікації добиралися ще шість спортсменок. Українка у другій кваліфікації посіла 16-е місце і не змогла вийти до фіналу. 

То ж загалом Полюк посіла 22-е місце на цих змаганнях. 12-ка найкращих спортсменок продовжить свій виступ у фіналі змагань, який відбудеться сьогодні, 14 лютого. Початок о 13:00. 

Нагадаємо, що інша українка Анастасія Новосад не змогла стартувати у кваліфікації через коронавірус.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл
Лижня акробатика
Жінки
Кваліфікація, 14 лютого
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