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Новосад не стартувала у кваліфікації лижної акробатики

Сьогодні 09:32 228 0
Українка продовжує хворіти на коронавірус
Новосад не стартувала у кваліфікації лижної акробатики
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з фристайлу Анастасія Новосад не виступає у кваліфікації лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Раніше Анастасія Новосад отримала позитивний тест на коронавірус. До особистих стартів вийти з ізоляції, тобто отримати два негативні тести, українка не змогла.

То ж у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація мала відбутися вчора, 14 лютого. Але за погодних умов було перенесено на сьогодні. Змагання розпочалися о 09:00.

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