Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної України з фристайлу Анастасія Новосад не виступає у кваліфікації лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Раніше Анастасія Новосад отримала позитивний тест на коронавірус. До особистих стартів вийти з ізоляції, тобто отримати два негативні тести, українка не змогла.
То ж у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація мала відбутися вчора, 14 лютого. Але за погодних умов було перенесено на сьогодні. Змагання розпочалися о 09:00.