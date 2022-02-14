Українка продовжує хворіти на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з фристайлу Анастасія Новосад не виступає у кваліфікації лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Раніше Анастасія Новосад отримала позитивний тест на коронавірус. До особистих стартів вийти з ізоляції, тобто отримати два негативні тести, українка не змогла.

То ж у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація мала відбутися вчора, 14 лютого. Але за погодних умов було перенесено на сьогодні. Змагання розпочалися о 09:00.