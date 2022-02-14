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Журналістка: Збірна США відбере в ОКР золоті медалі, коли Валієву покарають

Сьогодні 12:18 292 0
Бреннан прокоментувала рішення CAS
Журналістка: Збірна США відбере в ОКР золоті медалі, коли Валієву покарають
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Рішення спортивного арбітражного суду (CAS) допустити 15-річну російську фігуристку Камілу Валієву, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, до особистого турніру Олімпіади-2022, не буде єдиним по цій справі.

Про це заявила американська журналістка Крістін Бреннан.

"Я чула, що США можуть наполягати на тому, щоб церемонія нагородження команд відбулася у Пекіні у найближчі пару днів. Ідея полягає в тому, щоб взяти срібло зараз, насолодитися моментом, а потім, можливо, отримати золото, коли Росія буде покарана, як тільки CAS винесе рішення по суті через кілька місяців", - зазначила Бреннан.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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