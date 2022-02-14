Бреннан прокоментувала рішення CAS

Джерело - Чемпіон.

Рішення спортивного арбітражного суду (CAS) допустити 15-річну російську фігуристку Камілу Валієву, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, до особистого турніру Олімпіади-2022, не буде єдиним по цій справі.

Про це заявила американська журналістка Крістін Бреннан.

"Я чула, що США можуть наполягати на тому, щоб церемонія нагородження команд відбулася у Пекіні у найближчі пару днів. Ідея полягає в тому, щоб взяти срібло зараз, насолодитися моментом, а потім, можливо, отримати золото, коли Росія буде покарана, як тільки CAS винесе рішення по суті через кілька місяців", - зазначила Бреннан.

I’m hearing the USA might push to have the figure skating team medal ceremony happen in Beijing in the next couple days. The thinking is take the silver now, enjoy the moment, then perhaps get the gold when Russia is punished once CAS rules on the merits of the case in months. — Christine Brennan (@cbrennansports) February 14, 2022

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.