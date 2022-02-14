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Журналіст: ISU і МОК ніколи не карали Росію по-справжньому

Сьогодні 11:02 102 0
Ліс прокоментував рішення CAS
Журналіст: ISU і МОК ніколи не карали Росію по-справжньому
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Рішення спортивного арбітражного суду у справі 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої доводить, що ISU і МОК ніколи не карали Росію по-справжньому.

Про це заявив американський журналіст Девід Ліс.

"ISU і МОК ніколи не карали Росію по-справжньому. У 2002 році було вручено друге золото. Жодного розслідування не було. Коли відбувся державний допінг, прапор забрали. Коли лабораторні результати видаляли, вони просто зберігали все як є. Коли молоді спортсмени були спіймані, не проблема.", - зазначив Ліс.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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