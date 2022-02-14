Ліс прокоментував рішення CAS

Джерело - Чемпіон.

Рішення спортивного арбітражного суду у справі 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої доводить, що ISU і МОК ніколи не карали Росію по-справжньому.

Про це заявив американський журналіст Девід Ліс.

"ISU і МОК ніколи не карали Росію по-справжньому. У 2002 році було вручено друге золото. Жодного розслідування не було. Коли відбувся державний допінг, прапор забрали. Коли лабораторні результати видаляли, вони просто зберігали все як є. Коли молоді спортсмени були спіймані, не проблема.", - зазначив Ліс.

The ISU and IOC have never truly penalized RUS. In 2002, a second gold was awarded. No investigation was had. When state-sponsored doping took place, a flag was taken away. When lab results were deleted, they just kept things as is. When young athletes are on TMZ, no problem. — The Skating Lesson (@SkatingLesson) February 14, 2022

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.