Журналіст - про Валієву: Допінг - це нормально, якщо ти неповнолітня і з країни без етики

Ліс прокоментував рішення CAS

Джерело - Чемпіон.

Американський журналіст Девід Ліс негативно поставився до рішення спортивного арбітражного суду у справі 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це заявив сам журналіст

"Завдяки сьогоднішньому рішенню фігуристи дізналися, що це нормально використовувати допінг, поки ти неповнолітня і представляєш могутню країну з нульовою етикою. Уявіть собі зелене світло для доктора Шветського та Етері на юніорському чемпіонаті світу. Це по-справжньому турбує", - зазначив Ліс.

With today’s ruling, skaters now know that it is okay to use Performance Enhancing Drugs as long as you are a minor and from powerful countries with zero ethics. Imagine the green light for Dr. Shvetsky and Eteri at Junior Worlds. Truly disturbing. #Beijing2022WinterOlympics — The Skating Lesson (@SkatingLesson) February 14, 2022

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.