Журналіст - про Валієву: Допінг - це нормально, якщо ти неповнолітня і з країни без етики

Американський журналіст Девід Ліс негативно поставився до рішення спортивного арбітражного суду у справі 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це заявив сам журналіст

With today’s ruling, skaters now know that it is okay to use Performance Enhancing Drugs as long as you are a minor and from powerful countries with zero ethics. Imagine the green light for Dr. Shvetsky and Eteri at Junior Worlds. Truly disturbing. #Beijing2022WinterOlympics