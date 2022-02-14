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Журналіст - про Валієву: Допінг - це нормально, якщо ти неповнолітня і з країни без етики

Сьогодні 09:48 211 0
Ліс прокоментував рішення CAS
Журналіст - про Валієву: Допінг - це нормально, якщо ти неповнолітня і з країни без етики
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Американський журналіст Девід Ліс негативно поставився до рішення спортивного арбітражного суду у справі 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це заявив сам журналіст

"Завдяки сьогоднішньому рішенню фігуристи дізналися, що це нормально використовувати допінг, поки ти неповнолітня і представляєш могутню країну з нульовою етикою. Уявіть собі зелене світло для доктора Шветського та Етері на юніорському чемпіонаті світу. Це по-справжньому турбує", - зазначив Ліс.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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