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Український суддя дуету ОКР поставив найбільші оцінки у довільному танці

Сьогодні 07:48 182 0
Дует ОКР отримав 134,80 балів
Український суддя дуету ОКР поставив найбільші оцінки у довільному танці
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Український суддя, який працював на змаганнях у довільному танці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, поставив дуету Вікторія Синіцина/Нікіта Кацалапов найбільші оцінки серед усіх своїх колег. 

Про це повідомляє championat.com.

Від українського арбітра дует ОКР, який завоював срібло, отримав 134,80 балів. Французький суддя поставив Синіциній та Кацалапову на четверте місце, а американський - на п'яте. При цьому всі дев'ять суддів вивели на перше місце французів Габріелу Пападакіс та Гійома Сізерона, які завоювали золото.

Нагадаємо, що український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін посів 20-е місце у цій дисципліні.

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