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Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце

Сьогодні 06:48 205 0
Український дует показав результат 162,87
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
#Олімпіада-2022, #Олександра Назарова, #Максим Нікітін

Джерело - Чемпіон.

Французи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон виграли золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у танцях на льоду. 

Французький дует, який є триразовим чемпіоном світу, на Олімпіаді-2018 був срібним призером.

Срібними призерами стали Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов (ОКР). Бронзові медалі дісталася дуету Медісон Габбелл/ Закарі Донохью (США).

Український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін посів 20-е місце у цій дисципліні.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Танці на льоду
14 лютого
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