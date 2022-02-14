Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце

Джерело - Чемпіон.
Французи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон виграли золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у танцях на льоду.
Французький дует, який є триразовим чемпіоном світу, на Олімпіаді-2018 був срібним призером.
Срібними призерами стали Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов (ОКР). Бронзові медалі дісталася дуету Медісон Габбелл/ Закарі Донохью (США).
Український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін посів 20-е місце у цій дисципліні.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Танці на льоду
14 лютого