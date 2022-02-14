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Українські фігуристи відмовилися коментувати ситуацію з Валієвою

Сьогодні 05:19 363 0
Українці виступили у довільній програмі
Українські фігуристи відмовилися коментувати ситуацію з Валієвою
#Олімпіада-2022, #Олександра Назарова, #Максим Нікітін, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Українські фігуристи Нікітін Максим та Назарова Олександра відмовилися коментувати ситуацію навколо позитивного допінг-тесту фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

"Ні, нічого не скажемо", - сказав Нікітін.

"Про це нічого не скажемо, тільки про зачіску та свою програму", - заявила Назарова.

Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої

Валієва здала позитивну допінг-пробу на чемпіонаті Росії, що проходив наприкінці грудня. Поки невідомо, чи 15-річну спортсменку допустять до змагань на Олімпіаді в Пекіні (Китай). При цьому вона успішно виступила в командному турнірі, де у складі збірної ОКР виграла золоту медаль.

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