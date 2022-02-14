Українські фігуристи відмовилися коментувати ситуацію з Валієвою

Українці виступили у довільній програмі

Джерело - Чемпіонат.

Українські фігуристи Нікітін Максим та Назарова Олександра відмовилися коментувати ситуацію навколо позитивного допінг-тесту фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

"Ні, нічого не скажемо", - сказав Нікітін. "Про це нічого не скажемо, тільки про зачіску та свою програму", - заявила Назарова.

Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої.

Валієва здала позитивну допінг-пробу на чемпіонаті Росії, що проходив наприкінці грудня. Поки невідомо, чи 15-річну спортсменку допустять до змагань на Олімпіаді в Пекіні (Китай). При цьому вона успішно виступила в командному турнірі, де у складі збірної ОКР виграла золоту медаль.