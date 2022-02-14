Дудченко: Через вітер на вогневому рубежі була лотерея

В українського біатлоніста Антона Дудченка лижі їхали ідеально у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Траса була не така жорстка, як до цього, вона була трішки м’якша. Дещо гірше було видно мішені, тому що сніг був густий - не під час усієї гонки, але на початку гонки так точно. Через вітер на вогневому рубежі була лотерея: хтось стріляв у штиль, хтось у порив. Тому погодні умови внесли корективи у результати гонки.

У мене були ідеальні лижі. Зі спуску я об’їжджав усіх, тому сервісу дуже велика вдячність.

Чи порівнянні із пристрілкою, вітер змінився? Так, особливо в першій частині гонки вітер був сильніший, ніж на пристрілці, а ось коли я прийшов на першу стійку - перші чотири постріли я встиг зробити у штиль, а на п’ятий задув вітерець, тому схибив. На останній стійці встиг відстрілятися в штиль", - сказав Дудченко.