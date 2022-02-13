Арбітрам нададуть російського перекладача

Джерело - Чемпіон.

Фігуристка ОКР Каміла Валієва дасть свідчення на слуханні у справі про її позитивну допінг-пробу у Спортивному арбітражному суді (CAS) по відеозв'язку.

Про це повідомляє AP.

Арбітрам нададуть російського перекладача.

Троє суддів CAS вислухають аргументи на закритому засіданні у конференц-залі пекінського готелю. Адвокати та офіційні особи також підключаться зі Швейцарії та Пекіна.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.