Санітра: Усі три біатлоністи показали сильний характер

Українській біатлоністи Дмитро Підручний, Роман Прима та Антон Дудченко, які гідно виступили у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, є героями.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Для мене усі три біатлоністи - герої. Тому що за таких умов, які сьогодні були, показали сильний характер. Тому що вони роблять усе для хорошого представлення України. Скажу, що на пристрілці умови були ще такі, що можна було закривати мішені, та й стріляли хлопці добре. Як розпочався старт, то такий штурм був на стрільбищі... Гадаю, що у хлопців цього щастя було небагато. Хіба у Дудченка під час "стійки" було тихіше".

Вважаю результат хорошим. Два хлопці у ТОП-20 і будуть у мас-старті. У випадку з Антоном Дудченком виходили на старт для того, щоб він повернув упевненість, стрільбу. Відчував себе добре ще вранці і гадаю, що з 60-ї позиції піднятися на 23-ю - це великий крок уперед. Упевнений, що цей старт йому допоможе для естафети. Підготовка до естафети? Один день. Завтра хлопцям треба відпочити, а вже потім [готуватися] і бігти естафету", - зазначив Санітра.