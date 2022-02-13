Меркушина: До естафети треба відновитися та відпрацювати головну гонку сезону

Українській біатлоністці Анастасії Меркушиній головне відновитися до жіночої естафети на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сама біатлоністка.

"Сьогодні дуже важкий день, наче прокинулась нормально, виспалась. Мені навіть не вистачило часу на розминку, тому що важкий сніг, важкі лижі, прискорення як такого не виходило.

Початок взагалі дуже важкий, важкий сніг і траса. На такій висоті витримати цю гонку було дійсно важко.

Я знала, що мені важко, я задихаюся, тому до стрільби підходила у більш спокійному темпі. На першому рубежі не впоралася з підходом, тому що на 28-у установку не встигаєш якось підійти, віддихатися, спуск досить важкий - не впоралася з диханням.

На останній стійці пішов сніг, його просто не встигало здувати, коли я стала, то права нога просто з’їжджала, нерівний рубіж не пощастило з установкою. На одній нозі важко втримати рівновагу, не дуже добре спрацювала.

25-е місце? Слава богу, що так. З таким самопочуттям, не думаю, що у мене щось особливе, всім важко було сьогодні. Добре, що дожила і впоралася з гонкою.

До естафети головне відновитися, зібратися з думками і відпрацювати головну гонку сезону", - зазначив Велепець.