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Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце

Сьогодні 11:39 314 0
Норвежці здобули дві нагороди в естафеті
Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко

Джерело - Чемпіон.

Норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн впевнено завоювала золоту медаль у гонці переслідування 10 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Раніше Ольсбу-Рейселанн здобула золоту медаль у спринті, бронзову - в індивідуальній гонці, а також у складі збірної Норвегії тріумфувала у змішаній естафеті.

Срібною призеркою змагань стала Ельвіра Еберг (Швеція). Бронзову медаль здобула Тіріль Екгофф (Норвегія).

У цій гонці участь брали три українки: Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. Найкраще серед них виступила Джима, яка посіла 13-е місце. Меркушина фінішувала 25-ою, Петренко - 55-ою.

Наступна гонка з біатлону на Олімпіаді-2022 буде чоловіча гонка переслідування. Вона відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 12:45.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон
Гонка переслідування 10 км
Жінки
13 лютого
1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) (0+0+1+0) 34:46,9
2. Ельвіра Еберг (Швеція) (0+1+2+0) +1:36,5
3. Тіріль Екгофф (Норвегія) (1+1+0 +1) +1:48,7
...
13. Юлія Джима (Україна) (1+0+1+2) +2:49,3
25. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+0+1) +3:50,3
55. Ірина Петренко (Україна) (1+1+2+0) +8:16,8
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