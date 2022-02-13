Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце

Норвежці здобули дві нагороди в естафеті

Джерело - Чемпіон.

Норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн впевнено завоювала золоту медаль у гонці переслідування 10 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Раніше Ольсбу-Рейселанн здобула золоту медаль у спринті, бронзову - в індивідуальній гонці, а також у складі збірної Норвегії тріумфувала у змішаній естафеті.

Срібною призеркою змагань стала Ельвіра Еберг (Швеція). Бронзову медаль здобула Тіріль Екгофф (Норвегія).

У цій гонці участь брали три українки: Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. Найкраще серед них виступила Джима, яка посіла 13-е місце. Меркушина фінішувала 25-ою, Петренко - 55-ою.

Наступна гонка з біатлону на Олімпіаді-2022 буде чоловіча гонка переслідування. Вона відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 12:45.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Біатлон

Гонка переслідування 10 км

Жінки

13 лютого