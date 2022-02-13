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Велепець: Буде диво, якщо Білосюк вийде на старт в естафеті

Сьогодні 13:48 200 0
Фахівець - про підготовку Білосюк та вихід з карантину Ященка
Велепець: Буде диво, якщо Білосюк вийде на старт в естафеті
#Олена Білосюк, #Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Українській біатлоністці Олені Білосюк буде складно підготуватися до жіночої естафети на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Білосюк важко буде підготувати до нормального рівня у жіночій естафеті. До хорошого рівня - взагалі ні. Сподіваємося, що вона почуватиме себе якомога краще, щоб пробігти. А робити якісь висновки, розраховувати на диво - дива не буде, це висота. Вона жила десять днів на самоізоляції, і коли піднялася [на висоту] - різниця відчутна. Буде диво, якщо [Білосюк] вийде на старт, сподіватимемося на це.

Вихід з самоізоляції Ігора Ященка? Один тренер вже не допоможе, оскільки організація така, що уся робота, яку потрібно виконувати, завжди хтось підстрахував. Радий, що він повернувся, але нам більше потрібна Блашко. У неї симптомів нема, вона постійно тренується: на біговій доріжці, на велотренажері, фітнес. Сподіваємося, що вона відновиться перед стартом", - зазначив Велепець.

Раніше Анастасія Меркушина фінішувала 25-ою, а Ірина Петренко - 55-ою у персьюті на Олімпіаді-2022.

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