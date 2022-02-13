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Велепець: Вранці Петренко мала не найкраще самопочуття

Сьогодні 13:03 193 0
Фахівець прокоментував виступ Меркушиної та Петренко у гонці переслідування
Велепець: Вранці Петренко мала не найкраще самопочуття
#Анастасія Меркушина, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Анастасі Меркушина добре виступила у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Меркушина молодець. Швидко стріляла, закривала мішені, нехай і були промахи, позицію втримала. Рухалася добре, спочатку трохи важко розпочала, бо тут висота. Але потім тримала ритм і двічі фінішувати у ТОП-25, прибувши як резервна біатлоністка - це супер.

А Петренко вже на початку нахибила. Вранці сказала про не найкраще самопочуття. Спробувала пробігти, закрила б нулі - змогла піти уперед. А так - закінчила олімпійську програму у персьюті", - зазначив Велепець.

Раніше Анастасія Меркушина фінішувала 25-ою, а Ірина Петренко - 55-ою у персьюті на Олімпіаді-2022.

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