Велепець: Вранці Петренко мала не найкраще самопочуття

Українська біатлоністка Анастасі Меркушина добре виступила у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Меркушина молодець. Швидко стріляла, закривала мішені, нехай і були промахи, позицію втримала. Рухалася добре, спочатку трохи важко розпочала, бо тут висота. Але потім тримала ритм і двічі фінішувати у ТОП-25, прибувши як резервна біатлоністка - це супер.

А Петренко вже на початку нахибила. Вранці сказала про не найкраще самопочуття. Спробувала пробігти, закрила б нулі - змогла піти уперед. А так - закінчила олімпійську програму у персьюті", - зазначив Велепець.