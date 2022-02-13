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Велепець: У біатлоні промахи не прощаються

Сьогодні 12:34 90 0
Фахівець прокоментував виступ Джими у гонці переслідування
Велепець: У біатлоні промахи не прощаються
#Юлія Джима, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

На останній стрільбі у гонці переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні Юлія Джима вирішила ризикувати, що й привело до двох промахів.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Були сили, вона [Джима] постійно доганяла. Лижі були середнього рівня, не екстра якості, як на попередніх гонках. Трохи на спуску це було видно. Але на підйомі працювала добре, гадаю, лижі були слизькі. Бігла, трималася за іншими, доганяла, могла бігти з Еберг.

Однак останній рубіж - пан чи пропав. Вона ризикнула і два [постріли] схибила. У біатлоні це не прощається. Але все одно має бути гордість, що є українська спортсменка, яка на кожній гонці здатна боротися за медалі. Поки що є шанси, будемо боротися за медалі", - зазначив Велепець.

Раніше Юлія Джима фінішувала 13-ою у персьюті на Олімпіаді-2022.

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