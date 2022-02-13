Лідерка збірної України з фристайлу Анастасія Новосад, яка не зможе виступити у кваліфікації лижної акробатики, на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні приїхала максимально готова.

Про це заявила українка.

"Я приїхала на ці змагання максимально готова, та впевнена у своїх силах! Але, на жаль, я змушена пропусти свій старт, так як була інфікована covid-19, у Олімпійському селищі, і з правилами Китаю, я не маю права виходити з ізоляції, доки не покажу 2 негативні тести (через 24 год). Надіюсь хоча б вилетіти додому 18 лютого.

Всередині у мене пустота, розчарованість та злість на себе, що стільки часу, сили та нервів, я потратила, щоб виступати на Олімпійських іграх. На цей час у мене є лише одне бажання, вилетіти з Китаю та побачити сім‘ю, яку я не бачила майже 2 місяці", - зазначила Новосад.