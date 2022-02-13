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Новосад: Одне бажання - вилетіти з Китаю

Сьогодні 11:24 449 0
Українка розчарована не виступом на змаганнях
Новосад: Одне бажання - вилетіти з Китаю
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідерка збірної України з фристайлу Анастасія Новосад, яка не зможе виступити у кваліфікації лижної акробатики, на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні приїхала максимально готова.

Про це заявила українка.

"Я приїхала на ці змагання максимально готова, та впевнена у своїх силах! Але, на жаль, я змушена пропусти свій старт, так як була інфікована covid-19, у Олімпійському селищі, і з правилами Китаю, я не маю права виходити з ізоляції, доки не покажу 2 негативні тести (через 24 год). Надіюсь хоча б вилетіти додому 18 лютого.

Всередині у мене пустота, розчарованість та злість на себе, що стільки часу, сили та нервів, я потратила, щоб виступати на Олімпійських іграх. На цей час у мене є лише одне бажання, вилетіти з Китаю та побачити сім‘ю, яку я не бачила майже 2 місяці", - зазначила Новосад.

У жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 13:00.

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