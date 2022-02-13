Джерело - Суспільне Спорт.
Лідер збірної України з фристайлу Анастасія Новосад не зможе виступити у кваліфікації лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомляє головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв.
Раніше Анастасія Новосад отримала позитивний тест на коронавірус. До особистих стартів вийти з ізоляції, тобто отримати два негативні тести, українка не змогла.
То ж у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 13:00.