Українка продовжує хворіти на коронавірус

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер збірної України з фристайлу Анастасія Новосад не зможе виступити у кваліфікації лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв.

Раніше Анастасія Новосад отримала позитивний тест на коронавірус. До особистих стартів вийти з ізоляції, тобто отримати два негативні тести, українка не змогла.

То ж у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 13:00.