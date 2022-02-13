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Новосад не виступить у кваліфікації Олімпіади-2022

Сьогодні 09:33 257 0
Українка продовжує хворіти на коронавірус
Новосад не виступить у кваліфікації Олімпіади-2022
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022, #Ольга Полюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер збірної України з фристайлу Анастасія Новосад не зможе виступити у кваліфікації лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв.

Раніше Анастасія Новосад отримала позитивний тест на коронавірус. До особистих стартів вийти з ізоляції, тобто отримати два негативні тести, українка не змогла.

То ж у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою - Ольгою Полюк. Кваліфікація відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 13:00.

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