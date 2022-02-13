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Самуельссон висловився про допінг Валієвої: Це звичне явище

Сьогодні 13:15 312 0
Біатлоніст - прокоментував допінг Валієвої
Самуельссон висловився про допінг Валієвої: Це звичне явище
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - expressen.se.

Олімпійський чемпіон в естафеті, шведський біатлоніст Себастіан Самуельссон не здивований скандалом щодо допінгу спортсмена з ОКР.

Про це заявив біатлоніст.

"Скандал з Валієвою? Думаю, це велике нещастя. Особливо погано, що ви отримали позитивний результат у 15-річному віці, що свідчить про те, що система не працює".

Мені дуже шкода. Я вже звик до цього, допінг із Росією відбувається постійно.

Доводиться просто зосереджуватися на собі. Зараз це не те, про що я багато думаю. Тепер, коли вони, росіяни, тут, на Олімпіаді, ми повинні ставитися до цього з розумінням", - зазначив Самуельссон.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

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