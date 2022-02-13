Олімпійський чемпіон в естафеті, шведський біатлоніст Себастіан Самуельссон не здивований скандалом щодо допінгу спортсмена з ОКР.

Про це заявив біатлоніст.

"Скандал з Валієвою? Думаю, це велике нещастя. Особливо погано, що ви отримали позитивний результат у 15-річному віці, що свідчить про те, що система не працює".

Мені дуже шкода. Я вже звик до цього, допінг із Росією відбувається постійно.

Доводиться просто зосереджуватися на собі. Зараз це не те, про що я багато думаю. Тепер, коли вони, росіяни, тут, на Олімпіаді, ми повинні ставитися до цього з розумінням", - зазначив Самуельссон.