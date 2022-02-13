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ВАДА проведе розслідування щодо персоналу фігуристки Валієвої

Сьогодні 09:03 198 0
Організація проведе розслідування у допінг-скандалі
ВАДА проведе розслідування щодо персоналу фігуристки Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Відділ незалежних розслідувань Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) перевірить персонал російської фігуристки Каміли Валієвої у зв'язку зі справою про позитивну допінг-пробу.

Про це повідомляє Reuters.

11 лютого Міжнародне агентство з тестування (ITA) підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у Валієвої. Зразок, який фігуристка здала 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії, дав позитивний результат на заборонену речовину триметазидин.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) 8 лютого наклало тимчасове усунення на фігуристку, яке вона наступного дня заперечила, а відсторонення було знято. Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний союз ковзанярів (ISU) та Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) не погодилися зі зняттям тимчасового усунення та подали апеляцію на рішення дисциплінарного комітету РУСАДА в Спортивному арбітражному суді (CAS). 

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

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