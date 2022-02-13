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Баюл: Якщо Валієву покарають, у дівчинки зламана доля, а у Тутберідзе - ні. Чесно?

Сьогодні 08:20 154 0
Олімпійська чемпіонка 1994 року - про несправедливість
Баюл: Якщо Валієву покарають, у дівчинки зламана доля, а у Тутберідзе - ні. Чесно?
#Оксана Баюл, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Тренерку фігуристки ОКР Каміли Валієвої, яку спіймали на допінгу, Етері Тутберідзе варто покарати за її дії.

Про це заявила олімпійська чемпіонка 1994 року у жіночому одиночному катанні, колишня українська фігуристка, Оксана Баюл.

"Якщо Камілу усунуть, у дівчинки зламана доля, а Тутберідзе - ні! Чесно?", - заявила Баюл.

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Допис, поширений Oksana Baiul (@oksanabaiul)

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

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