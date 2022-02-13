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Дудченко не стартуватиме у гонці переслідування на Олімпіаді-2022

Сьогодні 07:32 260 0
Тренерський штаб вирішив поберегти біатлоніста на естафету
Дудченко не стартуватиме у гонці переслідування на Олімпіаді-2022
#Антон Дудченко, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Антон Дудченко пропустить гонку переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє Український біатлон.

Дудченко у спринті фінішував 60-им. У персьюті мав би стартувати останнім з відставанням 2:51 від лідера. Тренерський штаб вирішив поберегти біатлоніста на естафету. Про це раніше анонсував наставник Юрай Санітра.

Відзначимо, що у гонці виступлять українці Дмитро Підручний та Роман Прима (їх відставання від лідера становитиме 1:19). Вони відповідно стартуватимуть з 13 та 15 позицій.

Гонка переслідування відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 12:45.

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