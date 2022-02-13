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Геркус: Якщо забанять Валієву, то це буде самогубство керівництва фігурного катання

Сьогодні 08:02 227 0
Ексфункціонер висловив думку про можливе покарання фігуристки
Геркус: Якщо забанять Валієву, то це буде самогубство керівництва фігурного катання
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Покарання 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої, у якої раніше була виявлена ​​позитивна допінг-проба, перетворить ВАДА, МОК та ІСУ на клоунів.

Про це заявив колишній президент московського футбольного клубу Локомотив Ілля Геркус.

"Якщо антидопінгова боротьба зжирає таких неймовірних, немислимих спортсменок як Каміла Валієва, то не потрібна ця боротьба. Треба виходити із неї. Система зламалася, зламалися правила. ВАДА, МОК та ІСУ перетворилися на клоунів і стріляють навіть не в ногу. Прямо на думку фігурному катанню.

Якщо забанять Камілу, це самогубство керівництва фігурного катання, олімпійського руху. Їхнє завдання було зберегти і примножити олімпійський дух, дух свята. А не перетворювати свято на страту", - зазначив Геркус.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

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