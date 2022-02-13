Покарання 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої, у якої раніше була виявлена ​​позитивна допінг-проба, перетворить ВАДА, МОК та ІСУ на клоунів.

Про це заявив колишній президент московського футбольного клубу Локомотив Ілля Геркус.

"Якщо антидопінгова боротьба зжирає таких неймовірних, немислимих спортсменок як Каміла Валієва, то не потрібна ця боротьба. Треба виходити із неї. Система зламалася, зламалися правила. ВАДА, МОК та ІСУ перетворилися на клоунів і стріляють навіть не в ногу. Прямо на думку фігурному катанню.

Якщо забанять Камілу, це самогубство керівництва фігурного катання, олімпійського руху. Їхнє завдання було зберегти і примножити олімпійський дух, дух свята. А не перетворювати свято на страту", - зазначив Геркус.