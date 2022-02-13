Баюл - про методи роботи російської тренерки

Джерело - Чемпіон.

Тренерка фігуристки ОКР Каміли Валієвої, яку спіймали на допінгу, Етері Тутберідзе буде шукати нову речовину стимулювання вихованок.

Про це заявила олімпійська чемпіонка 1994 року у жіночому одиночному катанні, колишня українська фігуристка, Оксана Баюл.

"Етері Тутберідзе? Шукатиме щось нове, якщо мілдронат заборонили", - зазначила Баюл.

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Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.