Йоганнес Бо: Я провів один зі своїх найкращих спринтів у кар'єрі

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо трохи заощаджував сили на трасі під час спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Я трохи заощаджував сили на трасі. На стрільбищі почував себе добре і показав чудовий фініш, навіть не зважаючи на сильну втому. Я провів один зі своїх найкращих спринтів у кар'єрі та щасливий, що це вийшло саме у цій гонці.

Я так пишаюся Тар'єм! Радий за нього більше, ніж за себе. Ця бронза для нього – справжня перемога. До того, як він поїхав від сім'ї в 16 років, він був "скалкою у дупі". Але коли ми стали рідше бачитися, то стали справжніми друзями. Ось чому зараз я такий сильний - тому що на початку кар'єри постійно боровся з братом. На фоні того суперництва біатлон тепер здається простим", - сказав Йоганнес Бо.