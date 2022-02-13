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Йоганнес Бо: Я провів один зі своїх найкращих спринтів у кар'єрі

Сьогодні 05:00 162 0
Норвежець прокоментував свій виступ у спринті
Йоганнес Бо: Я провів один зі своїх найкращих спринтів у кар'єрі
#Йоганнес Бо, #Олімпіада-2022

Джерело - IBU.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо трохи заощаджував сили на трасі під час спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Я трохи заощаджував сили на трасі. На стрільбищі почував себе добре і показав чудовий фініш, навіть не зважаючи на сильну втому. Я провів один зі своїх найкращих спринтів у кар'єрі та щасливий, що це вийшло саме у цій гонці.

Я так пишаюся Тар'єм! Радий за нього більше, ніж за себе. Ця бронза для нього – справжня перемога. До того, як він поїхав від сім'ї в 16 років, він був "скалкою у дупі". Але коли ми стали рідше бачитися, то стали справжніми друзями. Ось чому зараз я такий сильний - тому що на початку кар'єри постійно боровся з братом. На фоні того суперництва біатлон тепер здається простим", - сказав Йоганнес Бо.

Нагадаємо, Йоганнес Бо виграв спринт на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

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