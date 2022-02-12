З огляду на ситуацію з позитивним допінг-тестом фігуристки Каміли Валієвої рішення росіянам виступати як Олімпійський комітет Росії було дуже м'яким.

Про це заявив колишній президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Крейг Ріді.

"У певний момент, коли країна є абсолютно невиправною, ви опиняєтеся в ситуації, коли цій країні необхідно взяти тайм-аут. Ми могли б сказати: ми можемо допомогти вам. Ви маєте проблему. Ми допоможемо зосередитись на ній. Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три Олімпіади, доки ви не візьмете все це під контроль.

Але росіяни не допомагають собі, бо вони абсолютно не покаялися. Вони нічого не визнають, вони оскаржують кожне рішення. Я думаю, що підхід, ймовірно, був занадто м'яким, щоб дозволити їм виступати як Олімпійський комітет Росії.

Я впевнений, що росіяни заручилися підтримкою юристів і роблять усе можливе, щоб контролювати можливі збитки. Але як ви могли наразити Валієву на такий ризик? Це не схоже на зіпсовану добавку, це нетерапевтичне використання досить сильнодійного препарату", - зазначив Ріді.