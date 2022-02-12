Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 13 лютого

Джерело - Чемпіон.
13 лютого відбувається 12-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.
Розклад 12-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР
- 03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба
- 04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
- 04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба
- 05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба
- 06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія
- 07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба
- 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія
- 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція
- 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай
- 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада
- 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км
- 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція
- 11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
- 12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
- 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація
- 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу
- 13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу
- 13:44. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
- 13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США
- 14:14. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал
- 15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина
- 15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
10 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні.