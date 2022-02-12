Тар'єй Бо не виступатиме на наступній Олімпіаді

Джерело - NRK.
Норвезький біатлоніст Тар'єй Бо після спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не виступатиме на наступних Іграх.
Про це заявив його брат Йоганнес.
"Це його остання Олімпіада. Я знаю, що він хотів цю медаль. Він дуже сильна духом людина, якій це вдалося", - заявив Йоганнес Бо.
Йоганнес Бо виграв золоту медаль у спринті на Іграх у Пекіні. Тар'єй Бо здобув бронзову медаль.
33-річний Тар'єй Бо - дворазовий олімпійський чемпіон у змішаній та чоловічій естафетах. Також у нього срібло у чоловічій естафеті та бронза в особистому спринті.