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Ліндвік став олімпійським чемпіоном, українці не потрапили до ТОП-40

Сьогодні 14:48 157 0
Норвежець випередив стрибунів з Японії та Німеччини
Ліндвік став олімпійським чемпіоном, українці не потрапили до ТОП-40
#Олімпіада-2022, #Євген Марусяк, #Віталій Калініченко, #Антон Корчук

Джерело - Чемпіон.

23-річний норвежець Маріус Ліндвік виграв золоту медаль у стрибках з трампліна HS140 на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібну медаль здобув Рьою Кобаясі (Японія). Бронзовим призером став Карл Гайгер (Німеччина).

У цій дисципліні виступали три українці. Віталій Калініченко з результатом 106.0,2 посів 44-е місце, Євген Марусяк з результатом 81.6 став 50-им. Антон Корчук не подолав кваліфікацію змагань.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Стрибки з трампліна, трамплін HS140
Основний етап
Чоловіки
12 лютого
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