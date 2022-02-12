Ліндвік став олімпійським чемпіоном, українці не потрапили до ТОП-40

Норвежець випередив стрибунів з Японії та Німеччини

Джерело - Чемпіон.

23-річний норвежець Маріус Ліндвік виграв золоту медаль у стрибках з трампліна HS140 на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібну медаль здобув Рьою Кобаясі (Японія). Бронзовим призером став Карл Гайгер (Німеччина).

У цій дисципліні виступали три українці. Віталій Калініченко з результатом 106.0,2 посів 44-е місце, Євген Марусяк з результатом 81.6 став 50-им. Антон Корчук не подолав кваліфікацію змагань.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Стрибки з трампліна, трамплін HS140

Основний етап

Чоловіки

12 лютого