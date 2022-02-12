Калініченко та Марусяк не вийшли до фіналу на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
Українські стрибуни Віталій Калініченко та Євген Марусяк не вийшли до фінального етапу у стрибках з трампліна HS140 на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Калініченко з результатом 106.0,2 посів 44-е місце, Марусяк з результатом 81.6 став 50-им. Українці не потрапили до ТОП-30 стрибунів, які виступлять у фінальному етапі змагань.
Фінальний етап змагань відбудеться 12 лютого. Початок о 14:00.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Стрибки з трампліна, трамплін HS140
Основний етап
Чоловіки
12 лютого