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Калініченко та Марусяк не вийшли до фіналу на Олімпіаді-2022

Сьогодні 13:48 255 0
Українці не потрапили до ТОП-30
Калініченко та Марусяк не вийшли до фіналу на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Євген Марусяк, #Віталій Калініченко

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни Віталій Калініченко та Євген Марусяк не вийшли до фінального етапу у стрибках з трампліна HS140 на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Калініченко з результатом 106.0,2 посів 44-е місце, Марусяк з результатом 81.6 став 50-им. Українці не потрапили до ТОП-30 стрибунів, які виступлять у фінальному етапі змагань.

Фінальний етап змагань відбудеться 12 лютого. Початок о 14:00.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Стрибки з трампліна, трамплін HS140
Основний етап
Чоловіки
12 лютого
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