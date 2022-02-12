Джерело - Чемпіон.
РУСАДА знала про позитивну пробу Каміли Валієвої і відправила на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявив політичний діяч Михайло Ходорковський.
"РУСАДА знала про позитивну пробу Валієвої, але її все одно відправили до Пекіна, де позитивний допінг-тест підтвердився.
У Кремлі звикли ганьбитись до кінця, чи то Полоній-210, чи "Новачок", чи малазійський Боїнг. І закликають "з гордістю" ганьбитися 15-річною спортсменкою", - заявив Ходорковський.
Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.
Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.