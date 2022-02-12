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Ходорковський: РУСАДА знала про позитивну пробу Валієвої перед стартом Олімпіади-2022

Сьогодні 15:03 141 0
Політичний діяч прокоментував допінг-скандал
Ходорковський: РУСАДА знала про позитивну пробу Валієвої перед стартом Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

РУСАДА знала про позитивну пробу Каміли Валієвої і відправила на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив політичний діяч Михайло Ходорковський.

"РУСАДА знала про позитивну пробу Валієвої, але її все одно відправили до Пекіна, де позитивний допінг-тест підтвердився.

У Кремлі звикли ганьбитись до кінця, чи то Полоній-210, чи "Новачок", чи малазійський Боїнг. І закликають "з гордістю" ганьбитися 15-річною спортсменкою", - заявив Ходорковський.

Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

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