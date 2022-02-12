Ходорковський: РУСАДА знала про позитивну пробу Валієвої перед стартом Олімпіади-2022

РУСАДА знала про позитивну пробу Каміли Валієвої і відправила на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив політичний діяч Михайло Ходорковський.

"РУСАДА знала про позитивну пробу Валієвої, але її все одно відправили до Пекіна, де позитивний допінг-тест підтвердився.

У Кремлі звикли ганьбитись до кінця, чи то Полоній-210, чи "Новачок", чи малазійський Боїнг. І закликають "з гордістю" ганьбитися 15-річною спортсменкою", - заявив Ходорковський.