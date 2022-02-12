Призначено склад арбітрів та дату проведення засідання

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Слухання пройде у форматі відеоконференції у неділю, 13 лютого, початок о 14.30 за київським часом.

Крім того, суд оголосив склад панелі арбітрів на засідання. Її головою призначений італієць Фабіо Іудіка, ще два арбітри - американець Джеффрі Бенц та Весна Ракочевич із Словенії.

Після слухання, яке відбудеться у неділю, 13 лютого, арбітри обговорять та підготують рішення у справі. Очікується, що його буде доведено до відома сторін у другій половині дня у понеділок, 14 лютого.

Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.