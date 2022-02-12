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Прима: З чистою стрільбою було б набагато краще йти на фінішне коло

Сьогодні 16:18 171 0
Українець прокоментував свій виступ у спринтерській гонці
Прима: З чистою стрільбою було б набагато краще йти на фінішне коло
#Олімпіада-2022, #Артем Прима

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Артем Прима задоволений своїм виступом у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Гонка добра вийшла, незважаючи на один промах стоячи. В цілому задоволений, старався тримати темп по дистанції. Дякую сервісменам за лижі - було дуже добре ковзання на трасі. Хотілося б відстрілятися на "нуль". Звісно, з чистою стрільбою було б набагато краще йти на фінішне коло, був би кращий результат. Дякую, що вийшло сьогодні спрацювати й на вогневому рубежі, й на дистанції.

Висновки - треба було попрацювати над стрільбою. Коли біжиш 20-ку, то стріляєш повільніше. Концентруєшся на кожний постріл. А в спринті треба дуже швидко стріляти, намагатися чисто закрити всі мішені й швидко побігти на дистанцію.

На кожному підйомчику хтось із наших стояв: тренери, масажисти. Хлопці з сервісу вийшли на дистанцію. Це додає, як кажуть. Коли тебе підганяють, то резерви, які є, віддаєш на максимум", - зазначив Прима.

Раніше Підручний та Прима потрапили до ТОП-15 спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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