Прима: З чистою стрільбою було б набагато краще йти на фінішне коло

Український біатлоніст Артем Прима задоволений своїм виступом у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Гонка добра вийшла, незважаючи на один промах стоячи. В цілому задоволений, старався тримати темп по дистанції. Дякую сервісменам за лижі - було дуже добре ковзання на трасі. Хотілося б відстрілятися на "нуль". Звісно, з чистою стрільбою було б набагато краще йти на фінішне коло, був би кращий результат. Дякую, що вийшло сьогодні спрацювати й на вогневому рубежі, й на дистанції.

Висновки - треба було попрацювати над стрільбою. Коли біжиш 20-ку, то стріляєш повільніше. Концентруєшся на кожний постріл. А в спринті треба дуже швидко стріляти, намагатися чисто закрити всі мішені й швидко побігти на дистанцію.

На кожному підйомчику хтось із наших стояв: тренери, масажисти. Хлопці з сервісу вийшли на дистанцію. Це додає, як кажуть. Коли тебе підганяють, то резерви, які є, віддаєш на максимум", - зазначив Прима.