Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра залишився задоволеним виступ Дмитра Підручного та Артема Прими у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам фахівець.

"Підручний та Прима пробігли дуже хороший старт. Боролися з самого початку, бігли сміливо, добре відстріляли лежачи. Але по одній хибі на "стійці" - цього було забагато. Норвежці дуже сильно пробігли, та й Самуельссон показав хороший результат. Тому два спортсмени у ТОП-15 - хороший результат перед завтрашньою гонкою переслідування

Говорив з Підручним - майже половину програв на останньому колі. Трохи підсів та спину відчув. Артем Прима добре боровся - гадаю, що і похолодало, і траса стала іншою. Не можу щодо його виступу щось говорити - ризикував на стрільбі та боровся до останнього

Будемо готуватися до завтра, є хороші шанси поборотися за високі позиції у Підручного та Прими", - зазначив Санітра.