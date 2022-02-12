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Санітра: Є шанси на високі позиції у персьюті

Сьогодні 14:03 195 0
Фахівець прокоментував виступ українців у спринті
Санітра: Є шанси на високі позиції у персьюті
#Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра залишився задоволеним виступ Дмитра Підручного та Артема Прими у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам фахівець.

"Підручний та Прима пробігли дуже хороший старт. Боролися з самого початку, бігли сміливо, добре відстріляли лежачи. Але по одній хибі на "стійці" - цього було забагато. Норвежці дуже сильно пробігли, та й Самуельссон показав хороший результат. Тому два спортсмени у ТОП-15 - хороший результат перед завтрашньою гонкою переслідування

Говорив з Підручним - майже половину програв на останньому колі. Трохи підсів та спину відчув. Артем Прима добре боровся - гадаю, що і похолодало, і траса стала іншою. Не можу щодо його виступу щось говорити - ризикував на стрільбі та боровся до останнього

Будемо готуватися до завтра, є хороші шанси поборотися за високі позиції у Підручного та Прими", - зазначив Санітра.

Раніше Підручний та Прима потрапили до ТОП-15 спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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