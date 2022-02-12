Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE
Сьогодні 12:58 2042
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Сьогодні 13:08 2491
Йоганнес Бо виграв спринт, Підручний та Прима потрапили до ТОП-15
Сьогодні 12:15 343
Китайський ковзаняр з рекордом став олімпійським чемпіоном у Пекіні
Сьогодні 12:03 176
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
Сьогодні 11:08 460
Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022
Сьогодні 10:33 2167 3
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася
Сьогодні 07:33 21960
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Вчора 20:12 1570
Коноплянка - гравець Краковії
Вчора 18:24 1272
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Вчора 17:21 57028
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Підручний: Був на межі того, щоб втратити свідомість

Сьогодні 12:48 268 0
Українець прокоментував свій виступ у спринтерській гонці
Підручний: Був на межі того, щоб втратити свідомість
#Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Дмитро Підручний жалкує, що припустився одного промаху у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Відпрацював на максимум. Дуже важка гонка сьогодні, з перших метрів працював на максимальних швидкостях. Третє коло було мега складним, ледь-ледь доїхав: був на межі того, щоб втратити свідомість, віддав все, що міг. Але, на жаль, для хорошого результату цього було мало, багато програв ходом. Сьогодні частину гонки їхав з Йоганнесом Бо, але за ним довго протриматися не зміг, тому що він тримав дуже високий темп. А на третьому колі сил у мене не було.

Шкода, що схибив першим пострілом на стійці, хоч намагався акуратно відпрацьовувати кожен постріл що лежачи, що стоячи. Це близький промах, тому що відмічав досить непоганий постріл - шкода, що мішень не закрилася. З одним промахом, можливо, буду на непоганій позиції для завтрашньої гонки.

Звичайно досвід та підтримка Юрая Санітри ніколи не завадить на стрільбищі, його підказки на стрільбі завжди доречні, і сьогодні під час пристрілки він допомагав. Дякую команді, сьогодні на трасу вийшли всі, хто міг - тренери, сервісмени. На кожному підйомі було багато людей. Видно, що вони працювали на максимум: підганяли, кожен метр дистанції кричали, супроводжували, дякую їм за цю самовіддану роботу", - зазначив Підручний.

Раніше Підручний та Прима потрапили до ТОП-15 спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 41169
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 57028
31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 7523
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 83643
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася 21960
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 11467 1
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7426
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10951
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 13174 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2393
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10485
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 111887