Український біатлоніст Дмитро Підручний жалкує, що припустився одного промаху у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Відпрацював на максимум. Дуже важка гонка сьогодні, з перших метрів працював на максимальних швидкостях. Третє коло було мега складним, ледь-ледь доїхав: був на межі того, щоб втратити свідомість, віддав все, що міг. Але, на жаль, для хорошого результату цього було мало, багато програв ходом. Сьогодні частину гонки їхав з Йоганнесом Бо, але за ним довго протриматися не зміг, тому що він тримав дуже високий темп. А на третьому колі сил у мене не було.

Шкода, що схибив першим пострілом на стійці, хоч намагався акуратно відпрацьовувати кожен постріл що лежачи, що стоячи. Це близький промах, тому що відмічав досить непоганий постріл - шкода, що мішень не закрилася. З одним промахом, можливо, буду на непоганій позиції для завтрашньої гонки.

Звичайно досвід та підтримка Юрая Санітри ніколи не завадить на стрільбищі, його підказки на стрільбі завжди доречні, і сьогодні під час пристрілки він допомагав. Дякую команді, сьогодні на трасу вийшли всі, хто міг - тренери, сервісмени. На кожному підйомі було багато людей. Видно, що вони працювали на максимум: підганяли, кожен метр дистанції кричали, супроводжували, дякую їм за цю самовіддану роботу", - зазначив Підручний.