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Збірна Італії програла Китаю. Результати 5 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 11:03 73 0
У 5-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Італії програла Китаю. Результати 5 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого відбулися матчі 5-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Італії поступилася Італії, Канада програла Швеції, Швейцарія перемогла Данію, а Норвегія здолала США. 

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
5 тур, 12 лютого

Італія - Китай  9:12

Канада - Швеція 4:7

Данія - Швейцарія 6:8

США - Норвегія 6:7

Турнірна таблиця:

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