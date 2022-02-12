Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого відбулися матчі 5-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Італії поступилася Італії, Канада програла Швеції, Швейцарія перемогла Данію, а Норвегія здолала США.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Італія - Китай 9:12
Канада - Швеція 4:7
Данія - Швейцарія 6:8
США - Норвегія 6:7
Турнірна таблиця: