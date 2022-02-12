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Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Сьогодні 10:59 3382 0
Змагання триватимуть з 9 по 19 лютого
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор чоловічого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Змагання тривають з 9 по 19 лютого. У змаганнях беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

9 лютого, середа

  • 14:05. 1-й тур. Данія - Канада 5:10
  • 14:05. 1-й тур. США - ОКР 6:5
  • 14:05. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія 7:4
  • 14:05. 1-й тур. Китай - Швеція 4:6

10 лютого, четвер

  • 08:05. 2-й тур. США - Швеція 4:7
  • 08:05. 2-й тур. Норвегія - Канада 5:6
  • 08:05. 2-й тур. Китай - ОКР 4:7
  • 08:05. 2-й тур. Велика Британія - Італія 7:5

11 лютого, п'ятниця

  • 03:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР 6:3
  • 03:05. 3-й тур. Велика Британія - США 7:9
  • 03:05. 3-й тур. Швеція - Італія 9:3
  • 03:05. 3-й тур. Данія - Китай 4:5
  • 14:05. 4-й тур. ОКР - Данія 10:2
  • 14:05. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія 9:3
  • 14:05. 4-й тур. Канада - Швейцарія 3:5

12 лютого, субота

  • 08:05. 5-й тур. Італія - Китай 9:12
  • 08:05. 5-й тур. Канада - Швеція 4:7
  • 08:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія 6:8
  • 08:05. 5-й тур. США - Норвегія 6:7

13 лютого, неділя

  • 03:05. 6-й тур. Норвегія - Швеція
  • 03:05. 6-й тур. Китай - Велика Британія
  • 03:05. 6-й тур. США - Канада
  • 03:05. 6-й тур. Італія - ОКР
  • 14:05. 7-й тур. Велика Британія - Данія
  • 14:05. 7-й тур. Швейцарія - Італія
  • 14:05. 7-й тур. Китай - США

14 лютого, понеділок

  • 08:05. 8-й тур. Канада - Італія
  • 08:05. 8-й тур. Данія - Норвегія
  • 08:05. 8-й тур. ОКР - Швеція
  • 08:05. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія

15 лютого, вівторок

  • 03:05. 9-й тур. ОКР - Норвегія
  • 03:05. 9-й тур. Канада - Китай
  • 03:05. 9-й тур. Швейцарія - США
  • 03:05. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 14:05. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. 10-й тур. Італія - США
  • 14:05. 10-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. 10-й тур. ОКР - Канада

16 лютого, середа

  • 08:05. 11-й тур. Китай - Швейцарія
  • 08:05. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
  • 08:05. 11-й тур. Італія - Данія

17 лютого, четвер

  • 03:05. 12-й тур. Данія - США
  • 03:05. 12-й тур. Швеція - Швейцарія
  • 03:05. 12-й тур. Канада - Велика Британія
  • 03:05. 12-й тур. Норвегія - Італія
  • 14:05. 1/2 фіналу
  • 14:05. 1/2 фіналу

18 лютого, п'ятниця

  • 08:05. За третє місце

19 лютого, субота

  • 08:05. Фінал

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